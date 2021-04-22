Україна візьме ще один кредит на 2,5 млрд гривень для боротьби з епідемією

"Українська система охорони здоров'я отримає додатково 2,5 млрд гривень від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Вчора Кабінет міністрів погодив запропоновану Міністерство охорони здоров'я угоду про позику в рамках проекту екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні", - сказала вона.

За її словами, проект передбачає кошти для закупівлі вакцини від COVID-19 на суму близько 840 млн гривень.

"Додатково угодою передбачені логістика, закупівля обладнання для зберігання, для холодових ланцюжків, а також проведення тренінгів з утилізації відходів", - сказала вона.

Також планується виділити гроші на оновлення холодильників в пунктах щеплень і секвенування штамів походження вірусу.

"Близько 900 млн гривень отримає загальний фонд державного бюджету за виконання DLI-показників", - сказала Шаталова.