UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина введет ковид-сертификаты через 10-14 дней после ЕС, - Немчинов

Автор: Инна Собора

В правительстве спрогнозировали, когда ковид-сертификаты запустят в Украине. Это произойдет в течение 10-14 дней после того, как их введет Европа.

Такое заявление сделал министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире "Украина 24".

"Утвердит Европа и мы сможем в течение 10-14 дней утвердить его у нас. После этого можно будет вводить", - сказал Немчинов.

По его словам, Европа значительно расширила требования к ковид-сертификату, и он будет нуждаться в достаточно серьезных подзаконных актах чтобы получить доступ к тем или иным реестрам.

"Мы технологически к этому были готовы еще 1,5-2 месяца назад. Но они (ЕС, - ред.) меняют свои требования при утверждении его (ковид-сертификата, - ред.)", - добавил он.

Ранее сообщалось, что вакцины от коронавируса, используемые в Украине, будут пригодными для путешествий в пределах ЕС. Украина использует только те препараты, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения.

Напомним, в Минздраве рассказали, как факт получения прививки и ковид-документа может быть полезен внутри страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины сертификатыКоронавирус