Украина введет ковид-сертификаты через 10-14 дней после ЕС, - Немчинов

В правительстве спрогнозировали, когда ковид-сертификаты запустят в Украине. Это произойдет в течение 10-14 дней после того, как их введет Европа.

"Утвердит Европа и мы сможем в течение 10-14 дней утвердить его у нас. После этого можно будет вводить", - сказал Немчинов.

По его словам, Европа значительно расширила требования к ковид-сертификату, и он будет нуждаться в достаточно серьезных подзаконных актах чтобы получить доступ к тем или иным реестрам.

"Мы технологически к этому были готовы еще 1,5-2 месяца назад. Но они (ЕС, - ред.) меняют свои требования при утверждении его (ковид-сертификата, - ред.)", - добавил он.