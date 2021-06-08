Україна запровадить ковід-сертифікати через 10-14 днів після ЄС, - Немчінов

В уряді спрогнозували, коли ковід-сертифікати запустять в Україні. Це станеться протягом 10-14 днів після того, як їх запровадить Європа.

"Затвердить Європа і ми зможемо протягом 10-14 днів затвердити його в нас. Після цього можна буде його запроваджувати", - сказав Немчінов.

За його словами, Європа значно розширила вимоги до ковід-сертифікату, і він буде потребувати достатньо серйозні підзаконні акти щоб отримати доступ до тих чи інших реєстрів.

"Ми технологічно до цього були готові ще 1,5-2 місяці назад. Але вони (ЕС, - ред.) змінюють свої вимоги під час затвердження його (ковід-сертифікату, - ред.)", - додав він.