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Украина вышла на пик третьей волны коронавируса, - Степанов

Новина українською → Киев, Вторник 13 апреля 2021 09:51
Украина вышла на пик третьей волны коронавируса, - Степанов Фото: Украина вышла на пик коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина вышла на пик третьей волны коронавируса. Ситуация с COVID-19 в стране начала стабилизироваться.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, в частности, улучшилась ситуация с госпитализациями.

"Мы вышли на пик заболеваемости, пик третьей волны. Сейчас постепенно ситуация начала стабилизироваться. Мы уже это видим по всем регионам", - заявил он.

Министр привел пример: на прошлой неделе было на две тысячи меньше человек, которых госпитализировали, чем на позапрошлой неделе. Также уменьшилось количество вызовов "скорой".

Ученые НАН 30 марта опубликовали прогноз. По их данным, пик третьей волны коронавируса в Украине ожидался в течение одной-двух недель.

Напомним, в Украине 11 680 новых COVID-случаев и более 14 тысяч выздоровлений. Днем ранее было почти 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

Отметим, главу Министерства здравоохранения Максима Степанова хотят заслушать в Верховной раде в пятницу, 16 апреля. Речь идет о его докладе на часе вопросов к правительству.

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