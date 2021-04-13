Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу, - Степанов

Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу . Ситуація з COVID-19 в країні почала стабілізуватись.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його словами, зокрема, покращилась ситуація з госпіталізаціями.

"Ми вийшли на пік захворюваності, на пік третьої хвилі. Зараз поступово ситуація почала стабілізуватись. Ми вже це бачимо по всіх регіонах", - заявив він.

Міністр навів приклад: на минулому тижні було на дві тисячі менше осіб, яких госпіталізували, ніж на позаминулому тижні. Також зменшилась кількість викликів "швидкої".

Вчені НАН 30 березня опублікували прогноз. За їх даними, пік третьої хвилі коронавірусу в Україні очікувався протягом одного-двох тижнів.