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Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу, - Степанов

Новость на русском → Київ, Вівторок 13 квітня 2021 09:51
Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу, - Степанов Фото: Україна вийшла на пік коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу. Ситуація з COVID-19 в країні почала стабілізуватись.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його словами, зокрема, покращилась ситуація з госпіталізаціями.

"Ми вийшли на пік захворюваності, на пік третьої хвилі. Зараз поступово ситуація почала стабілізуватись. Ми вже це бачимо по всіх регіонах", - заявив він.

Міністр навів приклад: на минулому тижні було на дві тисячі менше осіб, яких госпіталізували, ніж на позаминулому тижні. Також зменшилась кількість викликів "швидкої".

Вчені НАН 30 березня опублікували прогноз. За їх даними, пік третьої хвилі коронавірусу в Україні очікувався протягом одного-двох тижнів.

Нагадаємо, в Україні 11 680 нових COVID-випадків і понад 14 тисяч одужань. Днем раніше було майже 8 тисяч нових випадків зараження коронавірусом.

Зазначимо, голову Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова хочуть заслухати у Верховній раді в п'ятницю, 16 квітня. Йдеться про його доповідь на годині запитань до уряду.

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