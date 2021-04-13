В Украине 11 680 новых COVID-случаев и более 14 тысяч выздоровлений
В Украине за минувшие сутки обнаружили 11 680 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Харьковской и Львовской областях.
Об этом свидетельствуют данные карты СНБО.
За вчера умерли от вируса 457 человек и 14 019 пациентов выздоровели.
Вместе с тем, в Киеве вчера обнаружили резкий рост COVID-случаев, за сутки подтвердили 1503 заражения. В Харьковской области - 904, во Львовской области - 838.
За все время пандемии в Украине обнаружили 1 872 785 COVID-случаев, 37 758 смертей от вируса и 1 430 234 выздоровления.
Такую информацию подтвердил и министр здравоохранения Украины Максим Степанов. На своей странице в Facebook он указал дополнительную информацию по ситуации с COVID-19, по состоянию на утро 13 апреля.
За минувшие сутки госпитализировали еще 2334 человека, а также сделали 83 975 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 38 684, методом ИФА - 19 284, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26 007). За все время пандемии в Украине сделали 8 716 400 ПЦР-тестов.
Напомним, на время локдауна в Киеве действуют ограничения на общественный транспорт, который может перевозить пассажиров только со специальными пропусками.
Отметим, в Украине 2 мая будет Пасха. В Министерстве здравоохранения рассказали, какие могут быть ограничения на праздник.
Как сообщали в Минздраве, еще две области в ближайшее время перейдут в "желтую" зону.