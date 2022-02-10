UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина уже вышла на пик волны COVID. И проходит его без нагрузок на стационары

Автор: Сергей Новиков

По состоянию на сегодня Украина уже вышла на пик заболеваемости в рамках нынешней волны COVID-19. При этом проходит ее без серьезных нагрузок на стационарную медицинскую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра здравоохранения Виктора Ляшко в Полтавской областной государственной администрации.

"По моему мнению мы уже имеем пик заболеваемости. Мы фиксируем по 40 тысяч случаев в сутки... Но стационарная медицинская помощь проходит эту волну без нагрузок", - отметил он.

Напомним, за минувшие сутки в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 41 694 человека, больше всего новых случаев выявили в Одесской области и Киеве.

Отметим, сегодня Ляшко также исключил введение локдауна в Украине из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон", поскольку заболеваемость растет, но при этом число госпитализированных не увеличивается.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор ЛяшкоCOVID