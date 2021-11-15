Украина вышла на плато заболеваемости COVID, ситуация стабилизируется, - Шмыгаль

По состоянию на середину ноября Украина вышла на плато заболеваемости COVID-19. Сейчас началось движение по стабилизации ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента .

Сообщается, что на селекторном совещании премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за прошедшую неделю выявлено 139,9 тысяч новых случаев, а неделей ранее - 152 тысяч. Кроме того, на сегодня заняты 50 962 койки в больницах против 51 700 на прошлой неделе. А госпитализировали за минувшую неделю 30 000 человек, а неделей ранее - 34 000.

По словам Дениса Шмыгаля, в Украине уже достигнуто плато заболеваемости и началось движение по стабилизации ситуации.