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Україна вийшла з топ-10 країн щодо захворюваності на COVID

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Київ, Вівторок 14 грудня 2021 10:19
Україна вийшла з топ-10 країн щодо захворюваності на COVID Фото: в Україні падає захворюваність COVID (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Станом на середину грудня Україна вийшла з топ-10 країн щодо захворюваності на COVID-19. Зараз вона займає 12 місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганіченка.

За його словами, в Україні поліпшується ситуація з коронавірусом.

"Україна досягає рівня захворюваності Північної Америки. І наступного тижня може бути менше Північної Америки. Україна вийшла з топ-10 країн за рівнем захворюваності. Зараз на 12-му місці", - зазначив Ганіченко.

Він додав, що виписки переважають над госпіталізаціями на 28%, і в рамках двох тижнів очікується вихід на позначку рівня плато 2021 року.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано понад 7 тисяч нових випадків коронавірусу і майже 400 смертей.

А в РНБО вважають, що новий штам коронавірусу "Омікрон" може з'явитися в Україні вже цього тижня.

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