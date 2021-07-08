Украина заказала столько вакцин, что хватит всем гражданам, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что украинские власти уже заказали достаточное количество вакцин от коронавируса. По его словам, препаратов должно хватить всем украинцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьера изданию LRT .

Как напомнил глава правительства, в начале пандемии страны столкнулись с проблемой по обеспечению вакцинами от коронавируса, потому что производители не успевали обеспечить международный спрос.

"Сейчас ситуация выглядит иначе. Благодаря слаженной работе президента Украины, правительства, а также при поддержке международных партнеров, в том числе благодаря механизму COVAX, Украина имеет договоренности на поставки достаточного количества безопасных вакцин, которых хватит всем украинцам",- сказал он.

Шмыгаль также поблагодарил страны и организации, которые помогли и продолжают помогать с вакцинами от коронавируса для украинцев.