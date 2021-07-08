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Україна замовила стільки вакцин, що вистачить всім громадянам, - Шмигаль

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Вільнюс, Четвер 08 липня 2021 18:10
Україна замовила стільки вакцин, що вистачить всім громадянам, - Шмигаль Фото: Денис Шмигаль, прем'єр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що українська влада вже замовила достатню кількість вакцин від коронавірусу. За його словами, препаратів має вистачити усім українцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єра виданню LRT.

Як нагадав глава уряду, на початку пандемії країни зіткнулися з проблемою щодо забезпечення вакцинами від коронавірусу, бо виробники не встигали забезпечити міжнародний попит.

"Наразі ситуація виглядає інакше. Завдяки злагодженій роботі президента України, уряду, а також за підтримки міжнародних партнерів, в тому числі завдяки механізму COVAX, Україна має домовленості на поставки достатньої кількості безпечних вакцин, яких вистачить всім українцям", - сказав він.

Шмигаль також подякував країнам та організаціям, які допомогли та продовжують допомагати з вакцинами від коронавірусу для українців.

Нагадаємо, вже понад 1 млн українців повністю вакцинувалися від коронавірусу, тобто отримали обидві дози препарату.

Додамо, нещодавно Данія заявила, що передасть Україні півмільйона доз вакцин від коронавірусу.

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