Україна замовила стільки вакцин, що вистачить всім громадянам, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що українська влада вже замовила достатню кількість вакцин від коронавірусу. За його словами, препаратів має вистачити усім українцям.

Як нагадав глава уряду, на початку пандемії країни зіткнулися з проблемою щодо забезпечення вакцинами від коронавірусу, бо виробники не встигали забезпечити міжнародний попит.

"Наразі ситуація виглядає інакше. Завдяки злагодженій роботі президента України, уряду, а також за підтримки міжнародних партнерів, в тому числі завдяки механізму COVAX, Україна має домовленості на поставки достатньої кількості безпечних вакцин, яких вистачить всім українцям", - сказав він.

Шмигаль також подякував країнам та організаціям, які допомогли та продовжують допомагати з вакцинами від коронавірусу для українців.