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Украина заказала столько вакцин, что хватит всем гражданам, - Шмыгаль

Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что украинские власти уже заказали достаточное количество вакцин от коронавируса. По его словам, препаратов должно хватить всем украинцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьера изданию LRT.

Как напомнил глава правительства, в начале пандемии страны столкнулись с проблемой по обеспечению вакцинами от коронавируса, потому что производители не успевали обеспечить международный спрос.

"Сейчас ситуация выглядит иначе. Благодаря слаженной работе президента Украины, правительства, а также при поддержке международных партнеров, в том числе благодаря механизму COVAX, Украина имеет договоренности на поставки достаточного количества безопасных вакцин, которых хватит всем украинцам",- сказал он.

Шмыгаль также поблагодарил страны и организации, которые помогли и продолжают помогать с вакцинами от коронавируса для украинцев.

Напомним, уже более 1 млн украинцев полностью вакцинировались от коронавируса, то есть получили обе дозы препарата.

Добавим, недавно Дания заявила, что передаст Украине полмиллиона доз вакцин от коронавируса.

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УкраинаДенис ШмыгальВакцина от коронавируса