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Украина законтрактовала достаточно вакцин от COVID для всех желающих, - Шмыгаль

Автор: РБК-Украина

На сегодня Украина законтрактовала достаточное количество вакцин от COVID. Его хватит, чтобы до конца 2021 года вакцинировать всех желающих украинцев.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Между правительством и производителями законтрактовано достаточное количество безопасных вакцин, чтобы провакцинировать всех желающих в этом году. Мы говорим о большинстве взрослого населения Украины", - отметил он.

Премьер подчеркнул, что президент Владимир Зеленский подписал указ о создании национального плана иммунопрофилактики. Он позволит ускорить процесс вакцинации украинцев.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина договорилась о поставке 10 миллионов доз вакцины от коронавируса американской компании Pfizer. Министерство здравоохранения полагает, что первые партии приедут уже в ближайшие месяцы.

Кроме того, до конца мая Украина планирует получить партию вакцин Pfizer и AstraZeneca в рамках глобального механизма COVAX. В общей сложности по этому механизму выделят Украине 1,7 млн доз вакцин несколькими траншами.

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Новости Украины ВакцинаДенис ШмыгальКоронавирус
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