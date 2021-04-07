Украина законтрактовала достаточно вакцин от COVID для всех желающих, - Шмыгаль

На сегодня Украина законтрактовала достаточное количество вакцин от COVID . Его хватит, чтобы до конца 2021 года вакцинировать всех желающих украинцев.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Между правительством и производителями законтрактовано достаточное количество безопасных вакцин, чтобы провакцинировать всех желающих в этом году. Мы говорим о большинстве взрослого населения Украины", - отметил он.

Премьер подчеркнул, что президент Владимир Зеленский подписал указ о создании национального плана иммунопрофилактики. Он позволит ускорить процесс вакцинации украинцев.