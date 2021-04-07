Україна законтрактувала достатньо вакцин від COVID для всіх охочих, - Шмигаль

На сьогодні Україна законтрактувала достатню кількість вакцин від COVID . Його вистачить, щоб до кінця 2021 року вакцинувати всіх бажаючих українців.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Між урядом і виробниками законтрактовано достатню кількість безпечних вакцин, щоб провакцинувати всіх бажаючих в цьому році. Ми говоримо про більшість дорослого населення України", - зазначив він.

Прем'єр підкреслив, що президент Володимир Зеленський підписав указ про створення національного плану імунопрофілактики. Він дозволить прискорити процес вакцинації українців.