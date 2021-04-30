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Украина закрывает границу для Индии на неопределенный срок, - источник

Новина українською → Украина, Пятница 30 апреля 2021 14:31
Украина закрывает границу для Индии на неопределенный срок, - источник Фото: Украина закрывает границу для Индии на неопределенный срок (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Милан Лелич, Андрей Василюк

Закрытие границы для Индии будет происходить до улучшения эпидемической ситуации в этой стране. Сейчас конкретной даты действия ограничения нет.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Министерстве здравоохранения Украины.

"Запрет - до улучшения эпидемической ситуации в Индии, даты нет", - заявил собеседник.

Напомним, Украина закрывает границу для Индии. При въезде в Украину из этой страны все граждане, в том числе и украинцы, подлежат самоизоляции, независимо от результатов ПЦР-теста.

Решение о закрытии границы было принято в связи со вспышкой коронавируса в Индии.

Накануне в Индии зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. За предыдущие сутки в стране подтвердили почти 380 тысяч новых случаев инфицирования. Причиной такой масштабной вспышки является новый штамм коронавируса, который уже назвали "индийским". Этот штамм имеет сразу две мутации.

Ранее сообщалось, что новая вспышка COVID в Индии настолько серьезна, что в больницах почти не осталось свободных мест, а людям приходится покупать кислород и лекарства на "черном рынке".

Напомним, Индия получит кислород для COVID-больных от 40 стран мира.

Ранее директор Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк в комментарии РБК-Украина сообщала, что индийский штамм коронавируса может привести к значительным трудностям в стране.

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