Україна закриває кордон для Індії на невизначений термін, - джерело

Закриття кордону для Індії відбуватиметься до поліпшення епідемічної ситуації в цій країні. Наразі конкретної дати дії обмеження немає.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Міністерстві охорони здоров'я України.

"Заборона - до поліпшення епідемічної ситуації в Індії, дати немає", - заявив співрозмовник.

Нагадаємо, Україна закриває кордон для Індії. При в'їзді в Україну з цієї країни всі громадяни, в тому числі і українці, підлягають самоізоляції, незалежно від результатів ПЛР-тесту.

Рішення про закриття кордону було прийнято у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Індії.

Напередодні в Індії зафіксували новий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу. За попередню добу в країні підтвердили майже 380 тисяч нових випадків інфікування. Причиною такого масштабного спалаху є новий штам коронавірусу, який вже назвали "індійським". Цей штам має відразу дві мутації.

Раніше повідомлялось, що новий спалах COVID в Індії настільки серйозний, що у лікарнях майже не залишилося вільних місць, а людям доводиться купувати кисень та ліки на "чорному ринку".

Нагадаємо, Індія отримає кисень для COVID-хворих від 40 країн світу.

Раніше директор Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк в коментарі РБК-Україна повідомляла, що індійський штам коронавірусу може призвести до значних труднощів у країні.