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Украина заняла шестое место в мире по суточной смертности от COVID-19

Автор: Артур Родивилов

За сутки, 6 октября, в мире диагностировали почти 457 000 новых случаев заболевания коронавирусом. По суточной смертности от коронавируса Украина занимает 6 место.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Больше всего заражений обнаружили в США, Великобритании и Турции.

В частности в США зафиксировали более 101 000, в Великобритании - более 40 000 и Турции - более 30 000 новых заражений.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Россия и Германия. Украина среди стран мира занимает 7 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 4 позицию.

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют США и Россия.

В Европе по суточному приросту заражений лидируют Великобритания, Россия, Германия, а суточной смертности от коронавируса - Россия, Германия, Украина.

За все время пандемии вылечились от недуга 214 610 772 лица. Сейчас насчитывается около 18 млн активных случаев заболевания. С начала пандемии подтверждено 4 848 595 смертей от COVID-19.

Напомним, за сутки, 6 октября, в Украине зафиксировали 15 125 случаев заболевания и 314 смертей от него, госпитализировали с коронавирусной болезнью или подозрением 3 541 человека, выздоровели 4 380 человек.

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