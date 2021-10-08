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Україна посіла шосте місце у світі за добовою смертністю від COVID-19

Автор: Артур Родивилов

За добу, 6 жовтня, у світі діагностували майже 457 000 нових випадків захворювання коронавірусом. За добовою смертністю від коронавірусу Україна посідає 6 місце.

Про це повідомляє РБК Украина з посиланням на дані сайту Worldometers.

Найбільше заражень виявили в США, Великобританії та Туреччині.

Зокрема в США зафіксували понад 101 000, у Великобританії - понад 40 000 і Туреччині - понад 30 000 нових заражень.

Далі за кількістю хворих в рейтингу знаходяться Росія і Німеччина. Україна серед країн світу посідає 7 місце за кількістю нових заражень, серед країн Європи - 4 позицію.

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують США і Росія.

У Європі за добовим приростом заражень лідирують Великобританія, Росія, Німеччина, а добовою смертністю від коронавірусу - Росія, Німеччина, Україна.

За весь час пандемії вилікувалися від недуги 214 610 772 особи. Зараз налічується близько 18 млн активних випадків захворювання. З початку пандемії підтверджено 4 848 595 смертей від COVID-19.

Нагадаємо, за добу, 6 жовтня, в Україні зафіксували 15 125 випадків захворювання і 314 смертей від нього, госпіталізували з коронавірусною хворобою або підозрою 3 541 людину, одужали 4 380 осіб.

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Коронавірус