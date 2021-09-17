Украина заняла третье место в Европе по суточной смертности от коронавируса

В частности, в США зафиксировали более 151 000, в Индии и Бразилии - более 34 000. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Турция и Великобритания.

Украина среди стран мира занимает 20 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 6 позицию.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Германия, а суточной смертности от коронавируса - Россия, Великобритания, Украина.

За все время пандемии вылечились от недуга 204 489 027 человек. Сейчас насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания. С начала пандемии подтверждено 4 684 149 смертей от COVID-19.