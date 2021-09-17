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Україна посіла третє місце в Європі за добовою смертністю від коронавірусу

Автор: Артур Родивилов

За добу, 15 вересня, у світі діагностували понад 570 000 нових випадків захворювання коронавірусом. Найбільше хворих виявили в США, Індії, Бразилії. За добовою смертністю від COVID-19 Україна посідає 3 місце в Європі.

Про це повідомляє РБК Украина з посиланням на дані сайту Worldometers.

Зокрема, у США зафіксували понад 151 000, в Індії та Бразилії - понад 34 000. Далі за кількістю хворих в рейтингу знаходяться Туреччина і Великобританія.

Україна серед країн світу посідає 20 місце за кількістю нових заражень, серед країн Європи - 6 позицію.

У Європі за добовим приростом хвороби лідирують Великобританія, Росія, Німеччина, а добової смертності від коронавірусу - Росія, Великобританія, Україна.

За весь час пандемії вилікувалися від недуги 204 489 027 осіб. Зараз налічується понад 18 млн активних випадків захворювання. З початку пандемії підтверджено 4 684 149 смертей від COVID-19.

За добу, 15 вересня, в Україні зафіксували 5 744 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби та 101 летальний випадок, госпіталізували з підозрою 1 507 осіб, одужали 1 499 осіб.

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Коронавірус