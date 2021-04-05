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В Украине 10 179 новых случаев коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине обнаружили спад новых заражений коронавирусом, вчера заболели еще 10 179 человек. Больше всего новых случаев в Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях.

Об этом свидетельствуют данные карты СНБО.

За минувшие сутки умерли от вируса 254 человек и 4946 пациентов выздоровели. Больше всего заражений за сутки обнаружили в Харьковской области - 1155.

Более тысячи случаев за вчера обнаружили еще в двух областях - Львовской и Днепропетровской.

За все время пандемии в Украине подтвердили:

  • 1 755 888 COVID-случаев,
  • 1 352 139 выздоровлений от вируса,
  • 34 587 смертей.

Напомним, сегодня в Киеве усиливается локдаун. Для проезда в общественном транспорте теперь нужен спецпропуск. Его могут получить только работники предприятий критической инфраструктуры.

Отметим, президент Владимир Зеленский одобрил создание нацплана вакцинации от коронавируса.

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