В Украине 10 179 новых случаев коронавируса

В Украине обнаружили спад новых заражений коронавирусом , вчера заболели еще 10 179 человек. Больше всего новых случаев в Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях.

Об этом свидетельствуют данные карты СНБО .

За минувшие сутки умерли от вируса 254 человек и 4946 пациентов выздоровели. Больше всего заражений за сутки обнаружили в Харьковской области - 1155.

Более тысячи случаев за вчера обнаружили еще в двух областях - Львовской и Днепропетровской.

За все время пандемии в Украине подтвердили: