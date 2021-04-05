В Україні 10 179 нових випадків коронавірусу

За минулу добу померли від вірусу 254 людей та 4946 пацієнтів одужали. Найбільше заражень за добу виявили у Харківській області - 1155.

Більше тисячі випадків за вчора виявили ще у двох областях - Львівській та Дніпропетровській.

За весь час пандемії в Україні підтвердили:

1 755 888 COVID-випадків,

1 352 139 одужань від вірусу,

34 587 смертей.

Оновлено. Цю інформацію підтвердив на своїй сторінці у Facebook і міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Він додав нові дані, що за вчора госпіталізували 3275 осіб, а також зробили 34 666 тестів на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 21 963, методом ІФА - 4 574, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 8 129).