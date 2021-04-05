В Україні 10 179 нових випадків коронавірусу

В Україні виявили спад нових заражень коронавірусом, вчора захворіли ще 10 179 людей. Найбільше нових випадків у Харківській, Львівській та Дніпропетровській областях.
Про це свідчать дані карти РНБО.
За минулу добу померли від вірусу 254 людей та 4946 пацієнтів одужали. Найбільше заражень за добу виявили у Харківській області - 1155.
Більше тисячі випадків за вчора виявили ще у двох областях - Львівській та Дніпропетровській.
За весь час пандемії в Україні підтвердили:
Оновлено. Цю інформацію підтвердив на своїй сторінці у Facebook і міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
Він додав нові дані, що за вчора госпіталізували 3275 осіб, а також зробили 34 666 тестів на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 21 963, методом ІФА - 4 574, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 8 129).
Нагадаємо, сьогодні в Києві посилюється локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібна спецперепустка. Її можуть отримати тільки працівники підприємств критичної інфраструктури.
Зазначимо, президент Володимир Зеленський схвалив створення нацплану вакцинації від коронавірусу.