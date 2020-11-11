UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине 10 611 новых случаев коронавируса

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 10 611 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Одесской, Киевской, Львовской и Запорожской областях.

Об этом сообщили министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (+965), Одесской (+705), Киевской (+693), Львовской (+684) и Запорожской (+592) областях.

За сутки проведено 73 285 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 43 908, методом ИФА - 29 377.

Самые читаемые новости

С начала пандемии в Украине заразились уже 489 808 человек. Также зафиксировано 8 947 (+191) летальных случаев, 221 459 (+6 802) пациентов выздоровели. Активным больными остаются 268 349 человек.

Напомним, в Украине из-за роста числа новых заболеваний COVID-19 правительство планирует ввести карантин выходного дня. На этот период для предпринимателей предусматривается ряд программ поддержки.

Также РБК-Украина писало, что вакцина от коронавируса разработки фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech показала эффективность в более чем 90% случаев.

При этом президент Владимир Зеленский попросил правительство Германии помочь в вопросе поставок вакцины разработки BioNTech и Pfizer.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины УкраинаКоронавирус