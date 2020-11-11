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В Україні 10 611 нових випадків коронавірусу

Автор: Игорь Литвиненко

В Україні за минулу добу підтвердили 10 611 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Одеській, Київській, Львівській та Запорізькій областях.

Про це повідомили міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Найбільше нових випадків підтвердили в Києві (+965), Одеської (+705), Київській (+693), Львівській (+684) і Запорізькій (+592) областях.

За добу проведено 73 285 тестувань на COVID-19. З них методом ПЛР - 43 908, методом ІФА - 29 377.

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З початку пандемії в Україні заразилися вже 489 808 осіб. Також зафіксовано 8 947 (+191) летальних випадків, 221 459 (+6 802) пацієнтів одужали. Активним хворими залишаються 268 349 осіб.

Нагадаємо, в Україні через зростання числа нових захворювань COVID-19 уряд планує ввести карантин вихідного дня. На цей період для підприємців передбачається ряд програм підтримки.

Також РБК-Україна писало, що вакцина від коронавірусу розробки фармацевтичних компаній Pfizer і BioNTech показала ефективність в більш ніж 90% випадків.

При цьому президент Володимир Зеленський попросив уряд Німеччини допомогти в питанні поставок вакцини розробки BioNTech і Pfizer.

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