В Украине более 100 побочных эффектов после прививки. Один человек попал в больницу

В Украине первую прививку коронавируса получили почти 10 тысяч человек . Однако зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах.

Об этом сообщил главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Facebook.

При этом он отметил, что общее количество побочных эффектов в Украине составляет один процент от всех вакцинированных.

"Зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах, то есть чуть более 1% от всех вакцинированных. Один случай квалифицирован как серьезный и привел к госпитализации человека", - заявил Радуцкий.

Он также добавил, что вакцина от коронавируса является безопасной.