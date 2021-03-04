В Україні понад 100 побічних ефектів після щеплення. Один чоловік потрапив у лікарню

В Україні перше щеплення коронавірусу отримали майже 10 тисяч осіб . Однак зафіксовано 126 повідомлень про побічні ефекти.

Про це повідомив глави парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в Facebook.

При цьому він зазначив, що загальна кількість побічних ефектів в Україні становить один відсоток від всіх вакцинованих.

"Зафіксовано 126 повідомлень про побічні ефекти, тобто трохи понад 1% від всіх вакцинованих. Один випадок кваліфікований як серйозний і призвів до госпіталізації людини", - заявив Радуцький.

Він також додав, що вакцина від коронавірусу є безпечною.