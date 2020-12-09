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В Украине 12 585 новых случаев коронавируса, выздоровевших больше

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 12 585 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели почти на 2 тысячи человек больше.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего за прошедшие сутки проведено 58 271 тестирование на COVID-19. Из них методом ПЦР - 37 822, методом ИФА - 20 449.

Больше всего заражений выявлено в Киеве (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.

С начала пандемии в стране заразились уже 845 343, умерли - 14 204 (+276 - новый антирекорд), выздоровели - 451 118 (+14 554). Активными больными остаются 394 225.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в прививке от коронавируса нуждаются более 20 миллионов граждан Украины.

Также Степанов сообщал, что жесткий карантин в стране вряд ли будет введен 2 января. Сейчас правительство работает над финальной версией ограничений, которые должны быть представлены сегодня, 9 декабря.

При этом, по словам главы Госпостребслужбы Киева Олега Рубана, в случае ужесточения карантина в первую очередь будут ограничивать работу маршрутных такси. Метро ограничат в последнюю очередь.

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