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В Україні 12 585 нових випадків коронавірусу, одужали більше

Автор: Игорь Литвиненко

В Україні за минулу добу підтвердили 12 585 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали майже на 2 тисячі осіб більше.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Всього за минулу добу проведено 58 271 тестування на COVID-19. З них методом ПЛР - 37 822, методом ІФА - 20 449.

Найбільше заражень виявлено в Києві (1728), Одеській (1270), Київської (943), Черкаській (815) і Запорізькій (813) областях.

З початку пандемії в країні заразилися вже 845 343, померло - 14 204 (+276 - новий антирекорд), одужали - 451 118 (+14 554). Активними хворими залишаються 394 225.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що щеплення від коронавірусу потребують понад 20 мільйонів громадян України.

Також Степанов повідомляв, що жорсткий карантин в країні навряд чи буде введено 2 січня. Зараз уряд працює над фінальною версією обмежень, які повинні бути представлені сьогодні, 9 грудня.

При цьому, за словами глави Держспоживслужби Києва Олега Рубана, в разі посилення карантину в першу чергу будуть обмежувати роботу маршрутних таксі. Метро обмежать в останню чергу.

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