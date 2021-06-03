В Украине 12 регионов частично соответствуют показателям "зеленой" зоны

По состоянию на утро 3 июня, все области Украины находятся в желтой зоне карантина. В то же время, 12 регионов частично соответствуют "зеленой".
Улучшилась ситуация в Харьковской области коэффициент выявления новых случаев инфицирования там составляет 4,9%.
Кроме того, по показателям Киев соответствует "зеленой" зоне карантина. Коэффициент новых случаев составляет 4,9% и 41,8% от эпидпорога.
Также близки к "зеленой" зоны показатели в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой областях.
РБК-Украина писало, что адаптивный карантин могут изменить - в правительстве планируют пересмотреть индикаторы "зеленой" зоны.
Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на летний период карантинные ограничения могут ослабить. По его словам, уже есть "карантинная усталость".