RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні 12 регіонів частково відповідають показникам "зеленої" зони

Автор: РБК-Україна

Станом на ранок 3 червня, всі області України перебувають у жовтій зоні карантину. Водночас, 12 регіонів частково відповідають "зеленій".

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Покращилась ситуація у Харківській області коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування там становить 4,9%.

Крім того, по показникам Київ відповідає "зеленій" зоні карантину. Коефіцієнт нових випадків становить 4,9% і 41,8% від епідпорогу.

Також близькі до "зеленої" зони показники в Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій областях.

РБК-Україна писало, що адаптивний карантин можуть змінити - в уряді планують переглянути індикатори "зеленої" зони.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що на літній період карантинні обмеження можуть послабити. За його словами, вже є "карантинна втома".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КарантинКоронавірус