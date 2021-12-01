В Украине почти 12 тысяч новых случаев COVID и 557 смертей: статистика Минздрава

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 11 960 человек, а умерли - 557. Больше всего новых заражений в Киеве, Запорожской и Киевской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
Также за сутки в Украине госпитализировали 3629 человек; летальных исходов - 557; выздоровели - 26 160 человек.
Протестировали методом ПЦР - 48 076 человек, методом ИФА - 9565, экспресс-тестами - 45 671.
За все время пандемии в Украине заболел - 3 450 341 человек; выздоровели - 2 972 192 человека; летальных исходов - 86 532.
Больше всего новых случаев за сутки в Киеве (1592), Запорожской области (760), Киевской области (704).