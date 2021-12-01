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В Україні майже 12 тисяч нових випадків COVID та 557 смертей: статистика МОЗ

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 11 960 людей, а померли - 557. Найбільше нових заражень в Києві, Запорізькій та Київській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Також за добу в Україні госпіталізували 3 629 осіб; летальних випадків - 557; одужали - 26 160 осіб.

Протестували методом ПЛР - 48 076 осіб, методом ІФА - 9565, експрес-тестами - 45 671.

За весь час пандемії в Україні захворіла - 3 450 341 особа; одужали - 2 972 192 особи; летальних випадків - 86 532.

Найбільше нових випадків за добу в Києві (1592), Запорізькій області (760), Київській області (704).

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус