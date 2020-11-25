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В Украине 13 882 новых случая коронавируса

Новина українською → Украина, Среда 25 ноября 2020 08:18
В Украине 13 882 новых случая коронавируса Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 13 882 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Днепропетровской, Запорожской областях и Киеве.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Так, больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Днепропетровской (+1255), Запорожской (+1086), Киев (+980), Одесской (+976) и Киевской (+961) областях.

За сутки всего было проведено 75 396 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 45 438, методом ИФА - 29 958.

С начала пандемии в стране заразились уже 661 858 человек, умерли - 11 492 (+229), выздоровели - 307 778 (+8 420). Активными больными остаются 354 080 пациентов.

Отметим, по сравнению с предыдущими сутками в стране зафиксировали на 1595 случаев COVID-19 больше.

Ранее РБК-Украина писало, что советник президента Олег Устенко не исключил введение в стране локдауна. Такое решение может быть принято в случае резкого роста заболеваемости COVID-19.

Также сообщалось, что из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовали 41 млрд грн. Это - 62% выделенных средств.

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