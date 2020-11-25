В Україні 13 882 нових випадки коронавірусу

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

В Україні за минулу добу підтвердили 13 882 нових випадки коронавірусу. Найбільше заражень у Дніпропетровській, Запорізькій областях та Києві.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

Так, найбільше нових випадків COVID-19 зафіксували у Дніпропетровській (+1255), Запорізькій (+1086), Київ (+980), Одеської (+976) та Київській (+961) областях.

За добу всього було проведено 75 396 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 45 438, методом ІФА - 29 958.

З початку пандемії в країні заразилися вже 661 858 осіб, померло - 11 492 (+229), одужали - 307 778 (+8 420). Активними хворими залишаються 354 080 пацієнтів.

Відзначимо, в порівнянні з попередньою добою в країні зафіксували на 1595 випадків COVID-19 більше.

Раніше РБК-Україна писало, що радник президента Олег Устенко не виключив введення в країні локдауну. Таке рішення може бути прийнято в разі різкого зростання захворюваності COVID-19.

Також повідомлялося, що з Фонду боротьби з COVID-19 вже використали 41 млрд грн. Це - 62% виділених коштів.