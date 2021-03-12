В Украине почти 13 тысяч новых случаев COVID. Это максимум с начала года

Больше новых случаев COVID за сутки фиксировали 11 декабря, тогда заразились 13 514 человек.

Всего за вчера заболели 649 детей и 450 медработников. Госпитализировали 3843 человека, летальных случаев - 230, выздоровели - 4630.

Больше всего заражений в Житомирской (1310), Винницкой (940), Киеве (896), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях.

За сутки проведено 100 718 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 46 396, методом ИФА - 18 342, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 35 980.

С начала пандемии в стране заразились 1 млн 438 тысяч 468 человек, выздоровели - 1 млн 214 876, летальных случаев - 27 915. Активными больными остаются 223 592 пациента.