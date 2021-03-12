RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні майже 13 тисяч нових випадків COVID. Це максимум з початку року

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу підтвердили 12 946 нових випадків коронавірусу. Це максимальний показник у 2021 році.

Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

Більше нових випадків COVID за добу фіксували 11 грудня, тоді заразилися 13 514 осіб.

Усього за вчора захворіли 649 дітей і 450 медпрацівників. Госпіталізували 3843 людини, летальних випадків - 230, одужали - 4630.

Найбільше заражень в Житомирській (1310), Вінницькій (940), Києві (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях.

За добу проведено 100 718 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 46 396, методом ІФА - 18 342, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 35 980.

З початку пандемії в країні заразилися 1 млн 438 тисяч 468 осіб, одужали - 1 млн 214 876, летальних випадків - 27 915. Активними хворими залишаються 223 592 пацієнти.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я розраховує на зменшення кількості випадків захворювання COVID-19. Але це залежить від самого вірусу.

Також повідомлялося, що вчора в Україні розширили "помаранчеву" зону карантину - у неї потрапила Миколаївська область.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус
Читайте також
Поставки AstraZeneca: США не забороняли виробникам експортувати вакцини
Вакцина NovaVax показала ефективність 96%. Україна вже домовилася про постачання
Прогноз погоди