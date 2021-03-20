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В Украине 15 292 новых случая коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине выявили 15 292 новых случая коронавируса за минувшие сутки. Больше всего новых заражений в Киеве, Львовской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Третий день подряд в Украине фиксируют больше 15 тысяч новых случаев коронавируса. Тем временем города усиливают карантин, а в Киеве вообще ввели локдаун с сегодняшнего дня.

За вчера из-за коронавируса госпитализировали 4369 человек; умерли 260 человек и 5190 человек пациентов выздоровели. За сутки сделали 114 719 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 50 800, методом ИФА - 23 398, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40 521).

Самое большое количество новых подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1070), Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской (1037) областях.

За все время пандемии заболели 1 535 218 человек; выздоровели 1 253 972 лица и 29 775 человек умерли.

Новость дополняется...

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Новости Украины Министерство здравоохранения Украины
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