В Україні 15 292 нових випадки коронавірусу

Третій день підряд в Україні фіксують більше 15 тисяч нових випадків коронавірусу. Тим часом міста посилюють карантин, а в Києві взагалі ввели локдаун з сьогоднішнього дня.

За вчора через коронавірус госпіталізували 4 369 осіб; померли 260 людей та 5190 осіб пацієнтів одужали.

За добу зробили 114 719 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 50 800, методом ІФА - 23 398, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 40 521).

Найбільша кількість нових підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1070), Львівській (1180), Дніпропетровській (1104), Житомирській (1082) та Одеській (1037) областях.

За весь час пандемії захворіли 1 535 218 осіб; одужали 1 253 972 особи та 29 775 людей померли.