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В Україні 15 292 нових випадки коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні виявили 15 292 нових випадки коронавірусу за минулу добу. Найбільше нових заражень у Києві, Львівській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Третій день підряд в Україні фіксують більше 15 тисяч нових випадків коронавірусу. Тим часом міста посилюють карантин, а в Києві взагалі ввели локдаун з сьогоднішнього дня.

За вчора через коронавірус госпіталізували 4 369 осіб; померли 260 людей та 5190 осіб пацієнтів одужали.

За добу зробили 114 719 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 50 800, методом ІФА - 23 398, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 40 521).

Найбільша кількість нових підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1070), Львівській (1180), Дніпропетровській (1104), Житомирській (1082) та Одеській (1037) областях.

За весь час пандемії захворіли 1 535 218 осіб; одужали 1 253 972 особи та 29 775 людей померли.

Нагадаємо, Володимир Зеленський пообіцяв підтримку бізнесу в "червоній" зоні.

Вчора в Києві і ряді міст підприємці протестували проти введення жорсткого карантину.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я України
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