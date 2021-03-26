В Украине 18 132 новых COVID-случая. Это самое большое число за все время пандемии

Антирекорд по новым случаям коронавируса в Украине фиксируют уже второй день подряд. Вчера сообщили о 16 669 новых заражениях.

За вчера госпитализировали 4826 человек; умерли 326 человек и выздоровели 7138 пациентов.

За сутки в стране сделали 119 087 тестов (в частности методом ПЦР - 53 495, методом ИФА - 22 760, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 42 832).

За все время пандемии в Украине заболели 1 614 707 человек; выздоровели 1 290 158 человек и умерли 31 461 человек. Провели с начала пандемии 7 889 544 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1545), Днепропетровской (1358), Львовской (1304), Харьковской (1204) областях и г. Киев (1164).