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В Україні 18 132 нових COVID-випадки. Це найбільша кількість за весь час пандемії

Автор: Анастасія Рокитна

Міністерство охорони здоров'я України підтвердило 18 132 нових COVID-випадки в країні. Найбільше нових заражень в Одеській, Дніпропетровській та Львівській областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Антирекорд по нових випадках коронавірусу в Україні фіксують вже другий день поспіль. Вчора повідомили про 16 669 нових заражень.

За вчора госпіталізували 4 826 осіб; померли 326 людей та одужали 7138 пацієнтів.

За добу в країні зробили 119 087 тестувань (зокрема методом ПЛР - 53 495, методом ІФА - 22 760, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 42 832).

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 614 707 осіб; одужали 1 290 158 осіб та померли 31 461 людина. Проведено від початку пандемії 7 889 544 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 545), Дніпропетровській (1 358), Львівській (1 304), Харківській (1 204) областях та м. Київ (1 164).

Нагадаємо, вчора Черкаська і Миколаївська області увійшли в "червону зону" адаптивного карантину.

Однак, потім в Черкаській ОДА заявили, що МОЗ рекомендував поки не вводити Черкаську область в "червону" зону карантину.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я України
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