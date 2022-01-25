В Украине более 19 тысяч новых случаев COVID: где вспышка

В Минздраве сообщили о более 19 тысячах новых случаев коронавируса и 161 смерти за минувшие сутки. Больше всего новых заражений во Львовской области и Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
В Украине госпитализировали 1507 человек; летальных случаев - 161; выздоровели - 5 863 человека. Протестировали методом ПЦР - 58 184, методом ИФА - 6 374, экспресс-тестами - 45 563.
Больше всего новых заражений за сутки в таких регионах:
За все время пандемии в Украине заболели - 3 889 488 человек; выздоровел - 3 591 201 человек; летальных случаев - 99 443.