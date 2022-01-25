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В Україні більше 19 тисяч нових випадків COVID: де спалах

Автор: Анастасія Рокитна

У МОЗ повідомили про більше 19 тисяч нових випадків коронавірусу та 161 смерть за минулу добу. Найбільше нових заражень в Львівській області та Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

В Україні госпіталізували 1507 осіб; летальних випадків - 161; одужали - 5 863 особи. Протестували методом ПЛР - 58 184, методом ІФА - 6 374, експрес-тестами - 45 563.

Найбільше нових заражень за добу у таких регіонах:

  • Львівській області - 2299,
  • Києві - 1589,
  • Івано-Франківській області - 1387,
  • Вінницькій області - 1207.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 889 488 осіб; одужала - 3 591 201 особа; летальних випадків - 99 443.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус