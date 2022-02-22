UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине 24 440 новых случаев COVID и почти 300 смертей за сутки, - статистика

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 24 440 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Днепропетровской и Николаевской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

В Украине за сутки госпитализировали 1553 человека; летальных исходов - 287; выздоровели - 33 238 человек. Протестировали методом ПЦР - 39762 человека, методом ИФА - 4890, экспресс-тестами - 52 320.

Больше всего новых заражений в Киеве, Днепропетровской и Николаевской областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 4 758 773 человека; выздоровели - 3 985 601 человек; летальных случаев - 104 932.

Напомним, правительство готовит ослабление карантинных ограничений из-за улучшения ситуации с ковидом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус