В Украине 24 440 новых случаев COVID и почти 300 смертей за сутки, - статистика

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 24 440 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Днепропетровской и Николаевской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
В Украине за сутки госпитализировали 1553 человека; летальных исходов - 287; выздоровели - 33 238 человек. Протестировали методом ПЦР - 39762 человека, методом ИФА - 4890, экспресс-тестами - 52 320.
Больше всего новых заражений в Киеве, Днепропетровской и Николаевской областях.
За все время пандемии в Украине заболели - 4 758 773 человека; выздоровели - 3 985 601 человек; летальных случаев - 104 932.