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В Україні 24 440 нових випадків COVID та майже 300 смертей за добу, - статистика

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу зафіксували 24 440 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень в Києві, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

В Україні за добу госпіталізували 1553 особи; летальних випадків - 287; одужали - 33 238 осіб. Протестували методом ПЛР - 39 762 особи, методом ІФА - 4890, експрес-тестами - 52 320.

Найбільше нових заражень в Києві, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 4 758 773 особи; одужали - 3 985 601 особа; летальних випадків - 104 932.

Нагадаємо, уряд готує послаблення карантинних обмежень через покращення ситуації з ковідом.

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