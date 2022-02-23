В Украине 25 062 новых случая коронавируса

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 25 062 человека. Больше всего новых случаев в Киеве и Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
В Украине госпитализировали 3 140 человек; летальных случаев - 297; выздоровели - 37 432 человека. Протестировали методом ПЦР - 47 206, методом ИФА - 5691, экспресс-тестами - 60 499.
Больше всего новых случаев в Киеве и Днепропетровской области.
За все время пандемии в Украине заболели - 4 783 835 человек; выздоровели - 4 023 033 человека; летальных исходов - 105 229.