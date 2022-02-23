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В Україні 25 062 нових випадки коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 25 062 людини. Найбільше нових випадків в Києві та Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

В Україні госпіталізували 3 140 осіб; летальних випадків - 297; одужали - 37 432 особи. Протестували методом ПЛР - 47 206, методом ІФА - 5691, експрес-тестами - 60 499.

Найбільше нових випадків в Києві та Дніпропетровській області.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 4 783 835 осіб; одужали - 4 023 033 особи; летальних випадків - 105 229.

Нагадаємо, Рівненська область вже цього тижня може покинути "червону" зону карантину.

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Коронавірус