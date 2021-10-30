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В Украине снова более 26 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

Автор: Мария Кучерявец

В Украине зафиксировали 26 198 новых случаев коронавирусной болезни. Больше всего заражений в Днепропетровской (2280), Одесской (1973), Львовский (1880), Сумской (1612) областях и г. Киев (1455).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

Из них, в частности, за прошедшие сутки заболели 1643 ребенка и 379 медработников.

Так, за вчера с коронавирусом было госпитализировано 5 305 пациентов, выздоровело - 9 449, а умерли от болезни - 541.

Также за сутки было проведено 144 621 тестирований:

  • ПЦР-тестами - 72612;
  • ИФА-тестами - 21163;
  • экспресс-тестами - 50846.

Всего в Украине уже сделали 14 378 720 ПЦР-тестирований.

За все время пандемии в стране заболели 2 904 872 человека, выздоровели - 2 430 944, а умерли от болезни - 67 393.

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