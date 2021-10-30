В Украине снова более 26 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

Из них, в частности, за прошедшие сутки заболели 1643 ребенка и 379 медработников.

Так, за вчера с коронавирусом было госпитализировано 5 305 пациентов, выздоровело - 9 449, а умерли от болезни - 541.

Также за сутки было проведено 144 621 тестирований:

ПЦР-тестами - 72612;

ИФА-тестами - 21163;

экспресс-тестами - 50846.

Всего в Украине уже сделали 14 378 720 ПЦР-тестирований.

За все время пандемии в стране заболели 2 904 872 человека, выздоровели - 2 430 944, а умерли от болезни - 67 393.