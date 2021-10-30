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В Україні знову понад 26 тисяч нових випадків коронавірусу за добу

Автор: Марія Кучерявець

В Україні зафіксували 26 198 нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільше заражень у Дніпропетровській (2280), Одеській (1973), Львівський (1880), Сумській (1612) областях і м. Київ (1455).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

З них, зокрема, минулої доби захворіли 1643 дитини та 379 медпрацівників.

Так, за вчора з коронавірусом було госпіталізовано 5 305 пацієнтів, одужало - 9 449, а померли від хвороби - 541.

Також за добу було здійснено 144 621 тестувань:

  • ПЛР-тестами - 72612;
  • ІФА-тестами - 21163;
  • експрес-тестами - 50846.

Всього в Україні вже зробили 14 378 720 ПЛР-тестувань.

Загалом, за весь час пандемії в країні захворіли 2 904 872 людини, одужали - 2 430 944, а померли від хвороби - 67 393.

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