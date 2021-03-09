В Украине 3 261 новый случай COVID-19. Это минимум за две недели

Среди заболевших за вчера - 160 детей и 54 медработника. Всего за сутки было госпитализировано 1837 человек, летальных исходов - 76, выздоровели 975 пациентов.

Больше всего новых случаев подтвердили в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в Киеве (201).

Проведено 18 207 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 13 101, методом ИФА - 1 674, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 3 432.

С начала пандемии в стране выявили 1 млн 410 тысяч 61 случай коронавируса, выздоровели 1 млн 199 тысяч 229 человек, летальных исходов - 27 204. Активными больными остаются 210 832 пациента.