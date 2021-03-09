В Україні 3 261 новий випадок COVID-19. Це мінімум за два тижні

В Україні за минулу добу зафіксували 3261 новий випадок коронавірусу. Це мінімальне число нових заражень з 22 лютого - тоді було 3206 випадків.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook .

З початку пандемії в країні виявили 1 млн 410 тисяч 61 випадок коронавірусу, одужали 1 млн 199 тисяч 229 осіб, летальних випадків - 27 204. Активними хворими залишаються 210 832 пацієнти.

Проведено 18 207 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 13 101, методом ІФА - 1 674, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 3 432.

Найбільше нових випадків підтвердили у Вінницькій (460), Івано-Франківській (433), Чернівецькій (409), Львівській (351) областях і в Києві (201).

Серед хворих за вчора - 160 дітей і 54 медпрацівники. Всього за добу було госпіталізовано 1837 осіб, летальних випадків - 76, одужали 975 пацієнтів.

Нагадаємо, днями в Україні розширили "червону" зону карантину - тепер там Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська та Закарпатська області. Детальніше про ситуацію в регіонах - у матеріалі РБК-Україна.

При цьому минулого тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні розпочалася третя хвиля коронавірусу.